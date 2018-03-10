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18:31, 10 марта 2018 754
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Рязанцам напомнили об опасности выхода на лед в оттепель

Рязанцам напомнили об опасности выхода на лед в оттепель

Горадминистрация напомнила рязанцам об опасности выхода на лед в оттепель. Сообщение опубликовано на сайте мэрии.

Отмечается, что при выходе на лед необходимо соблюдать правила безопасности:

  • не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;
  • не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
  • по льду нельзя ходить, если после первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды;
  • при образовании трещин или потрескивании льда нужно отойти к берегу.

Для перехода безопасным является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров.

В сообщении подчеркнули, что родителям не стоит оставлять детей без присмотра около водоема.

Кроме того, мэрия отметила, что одной из частых причин трагедий на водоеме является алкогольное опьянение.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте срочно обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу Рязани по телефонам: 112, (4912) 55-00-41», — добавили в сообщении.


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