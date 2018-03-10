Опубликовано расписание соборований в рязанских храмах

Опубликовано расписание соборований в храмах. Соответствующую информацию опубликовали на
В дни Великого поста во многих храмах таинство совершается неоднократно:
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В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне
- Христорождественский собор: 15, 22 и 29 марта в 17:20;
- Борисо-Глебский собор: 20 и 27 марта в 18:00;
- Преображенский храм (Спас-на-Яру): 27 марта в 18:00;
- Николо-Дворянский храм: 28 марта в 17:30;
- Благовещенский храм: 15 марта в 18:00;
- Входоиерусалимский храм: 15 и 29 марта в 18:00;
- Троицкий монастырь: 13 и 27 марта в 12:00
- Казанский монастырь: 27 марта в 18:00;
- Николо-Ямской храм: 29 марта в 17:00;
- Вознесенский храм: 11 и 29 марта в 18:00;
- храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (при больнице имени Семашко): 19 и 30 марта в 18:00;
- Екатерининский храм: 13 марта в 18:00, 29 марта в 10:00;
- Крестовоздвиженский храм (Дашково-Песочня): 13 и 27 марта в 18:00;
- Крестовоздвиженский храм (поселок Строитель): 18 марта в 10:30;
- Скорбященский храм: 22 и 25 марта в 18:00;
- Приход Тихвинской иконы Божией Матери: 18 марта в 13:00;
- Преображенский храм (Канищево): 11, 18 и 25 марта в 16:30;
- храм во имя мучеников и бессребреников Космы и Дамиана: 15 и 22 марта в 15:00;
- Георгиевский храм (поселок Приокский): 15 и 29 марта в 18:00;
- Преображенский собор Спасо-Преображенского монастыря Рязани: 11 и 25 марта в 16:45;
- храм Воскресения Словущего (улица Военных автомобилистов): 17 и 24 марта в 10.00, 11, 18 и 25 марта в 16:00;
- храм Михаила Архангела при УВД: 15 и 22 марта в 17:00;
- храм преподобного Серафима Саровского 18 марта в 12:00; 31 марта в 10:00;
- Сретенский храм: 13 марта в 10:00, 29 марта в 17:00.
- Воскресенский Храм (Недостоево): 11 и 18 марта в 16:00, 13 марта в 09:00;
- храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне: 30 марта в 15:00;
- храм Царственных страстотерпцев города Рязани: 26 марта в 9:00;
- Александро-Невский храм: 20 марта в 17:00;
- Казанский храм (Голенчино): 18 и 25 марта, 1 апреля в 17:00;
- Лазаревский храм: 15 и 28 марта в 18:30;
- Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского: 15 и 30 марта в 17:00;
- Покровский храм (Мервино): 13 марта в 8:00, 25 марта в 16:00;
- Покровский храм (Храпово): 24 марта в 8:00.