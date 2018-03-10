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12:35, 10 марта 2018 1 958
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Опубликовано расписание соборований в рязанских храмах

Опубликовано расписание соборований в рязанских храмах

Опубликовано расписание соборований в храмах. Соответствующую информацию опубликовали на сайте рязанской епархии.

В дни Великого поста во многих храмах таинство совершается неоднократно:

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Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео

В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне

  • Христорождественский собор: 15, 22 и 29 марта в 17:20;
  • Борисо-Глебский собор: 20 и 27 марта в 18:00;
  • Преображенский храм (Спас-на-Яру): 27 марта в 18:00;
  • Николо-Дворянский храм: 28 марта в 17:30;
  • Благовещенский храм: 15 марта в 18:00;
  • Входоиерусалимский храм: 15 и 29 марта в 18:00;
  • Троицкий монастырь: 13 и 27 марта в 12:00
  • Казанский монастырь: 27 марта в 18:00;
  • Николо-Ямской храм: 29 марта в 17:00;
  • Вознесенский храм: 11 и 29 марта в 18:00;
  • храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (при больнице имени Семашко): 19 и 30 марта в 18:00;
  • Екатерининский храм: 13 марта в 18:00, 29 марта в 10:00;
  • Крестовоздвиженский храм (Дашково-Песочня): 13 и 27 марта в 18:00;
  • Крестовоздвиженский храм (поселок Строитель): 18 марта в 10:30;
  • Скорбященский храм: 22 и 25 марта в 18:00;
  • Приход Тихвинской иконы Божией Матери: 18 марта в 13:00;
  • Преображенский храм (Канищево): 11, 18 и 25 марта в 16:30;
  • храм во имя мучеников и бессребреников Космы и Дамиана: 15 и 22 марта в 15:00;
  • Георгиевский храм (поселок Приокский): 15 и 29 марта в 18:00;
  • Преображенский собор Спасо-Преображенского монастыря Рязани: 11 и 25 марта в 16:45;
  • храм Воскресения Словущего (улица Военных автомобилистов): 17 и 24 марта в 10.00, 11, 18 и 25 марта в 16:00;
  • храм Михаила Архангела при УВД: 15 и 22 марта в 17:00;
  • храм преподобного Серафима Саровского 18 марта в 12:00; 31 марта в 10:00;
  • Сретенский храм: 13 марта в 10:00, 29 марта в 17:00.
  • Воскресенский Храм (Недостоево): 11 и 18 марта в 16:00, 13 марта в 09:00;
  • храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне: 30 марта в 15:00;
  • храм Царственных страстотерпцев города Рязани: 26 марта в 9:00;
  • Александро-Невский храм: 20 марта в 17:00;
  • Казанский храм (Голенчино): 18 и 25 марта, 1 апреля в 17:00;
  • Лазаревский храм: 15 и 28 марта в 18:30;
  • Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского: 15 и 30 марта в 17:00;
  • Покровский храм (Мервино): 13 марта в 8:00, 25 марта в 16:00;
  • Покровский храм (Храпово): 24 марта в 8:00.

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Опубликовано расписание соборований в рязанских храмах
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2 дня назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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