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15:35, 1 марта 2018 492
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В Рязани подорожало подсолнечное масло и подешевели помидоры. Мониторинг цен

В Рязани подорожало подсолнечное масло и подешевели помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели помидоры — на 1,6% (до 130,63 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно подорожали капуста — на 3% (до 15,58 рубля за килограмм), огурцы — на 3% (до 148,73 рубля за килограмм) и подсолнечное масло — на 1,9% (до 90,46 рубля за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,57 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • морковь 21,01 — рубля за килограмм;
  • маргарин 102,05 — рубля за килограмм;
  • яйца 47,96 — рубля за десяток;
  • карамель — 194,67 рубля за килограмм;
  • пастеризованное молоко — 40,36 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,69 рубля за литр;
  • печенье — 114,55 рубля за килограмм;
  • творог — 223,13 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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