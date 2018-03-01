В Рязани подорожало подсолнечное масло и подешевели помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели помидоры — на 1,6% (до 130,63 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительно подорожали капуста — на 3% (до 15,58 рубля за килограмм), огурцы — на 3% (до 148,73 рубля за килограмм) и подсолнечное масло — на 1,9% (до 90,46 рубля за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,57 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- морковь 21,01 — рубля за килограмм;
- маргарин 102,05 — рубля за килограмм;
- яйца 47,96 — рубля за десяток;
- карамель — 194,67 рубля за килограмм;
- пастеризованное молоко — 40,36 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,69 рубля за литр;
- печенье — 114,55 рубля за килограмм;
- творог — 223,13 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.