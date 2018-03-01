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9:56, 1 марта 2018 802
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В России планируют повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак

В России планируют повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак

Российские власти планируют повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак, которые ввозятся из-за границы. Стоимость акцизных марок для табачной продукции поднимут дл 200 рублей за одну тысячу штук без учета НДС, передает «Интерфакс».

Также предлагают повысить стоимость акцизной марки на алкоголь с 1700 рублей до 1850 рублей за одну тысячу штук без учета НДС.

Повышение объясняется необходимостью высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, а также ростом курса валют, индексацией заработной платы и увеличением стоимость продукции естественных монополий.


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