В России планируют повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак

Российские власти планируют повысить стоимость акцизов на алкоголь и табак, которые ввозятся из-за границы. Стоимость акцизных марок для табачной продукции поднимут дл 200 рублей за одну тысячу штук без учета НДС, передает «
Также предлагают повысить стоимость акцизной марки на алкоголь с 1700 рублей до 1850 рублей за одну тысячу штук без учета НДС.
Повышение объясняется необходимостью высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, а также ростом курса валют, индексацией заработной платы и увеличением стоимость продукции естественных монополий.