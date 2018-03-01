Не успели. Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты

Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты. Об этом сообщили на
По версии следствия, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, приварили патрубок с краном к телу трубы нефтепродуктопровода, проходящего возле одного из сел Спасского района.
Подозреваемые могли причинить ущерб ОА «Транснефть Верхняя-Волга», однако сотрудники дочернего предприятия «Транснефти» обнаружили и ликвидировали врезку.
В домах мужчин обнаружили следы преступления, из задержали.
Злоумышленников заключили под стражу на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу.