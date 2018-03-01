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19:29, 1 марта 2018 1 060
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Не успели. Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты

Не успели. Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты

Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты. Об этом сообщили на сайте Рязанского райсуда.

По версии следствия, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, приварили патрубок с краном к телу трубы нефтепродуктопровода, проходящего возле одного из сел Спасского района.

Подозреваемые могли причинить ущерб ОА «Транснефть Верхняя-Волга», однако сотрудники дочернего предприятия «Транснефти» обнаружили и ликвидировали врезку.

В домах мужчин обнаружили следы преступления, из задержали.

Злоумышленников заключили под стражу на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу.


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