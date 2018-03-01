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17:38, 1 марта 2018 1 233
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Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе 1

Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе

Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе. Об этом она рассказала RZN.info в четверг, 1 марта.

По ее словам, полицейские не могли его допрашивать, так как он находится в коме.

«У него две черепно-мозговые травмы, сломана челюсть, он и говорить не может», — рассказала сестра.

Она отметила, что в реанимацию не пускают даже родственников.

«Мы узнали, что он в больнице только спустя четыре дня. Он был в гостях со своей девушкой у ее бывшего мужа, там они выпивали, а потом он исчез. Нашли его только спустя несколько дней уже в ОКБ», — подчеркнула родственница.

Напомним, в субботу, 24 февраля, в доме №29 по улице Станкозаводской 27-летнего рязанца избили, после чего он выпал с третьего этажа. В полиции инцидент назвали несчастным случаем и отметили, что пострадавшего опросили.


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