Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе. Об этом она рассказала RZN.info в четверг, 1 марта.
По ее словам, полицейские не могли его допрашивать, так как он находится в коме.
«У него две черепно-мозговые травмы, сломана челюсть, он и говорить не может», — рассказала сестра.
Она отметила, что в реанимацию не пускают даже родственников.
«Мы узнали, что он в больнице только спустя четыре дня. Он был в гостях со своей девушкой у ее бывшего мужа, там они выпивали, а потом он исчез. Нашли его только спустя несколько дней уже в ОКБ», — подчеркнула родственница.
Напомним, в субботу, 24 февраля, в доме №29 по улице Станкозаводской 27-летнего рязанца