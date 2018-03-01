Рязанцы рассказали о водителе, который подвозит жителей Канищева, мерзнущих на остановке. Информацию опубликовали в группе «
По словам пользователей сетей, черный Nissan X-Trail тормозит около остановки «1 квартал». «В жуткий холод подвозит людей. Молодец! Спасибо огромное!» — написал автор поста.
В комментариях некоторые подписчики оценили действия водителя и также поблагодарили его за доброту и бескорыстность. Однако другие рязанцы отнеслись к ситуации с недоверием. «А вы готовы сесть в машину к незнакомцу? Никто же не дает вам гарантии, что он с добрыми намерениями…» — написали они.