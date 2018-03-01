Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:57, 1 марта 2018 1 298
 0    0

Рязанцы рассказали о водителе, который подвозит жителей Канищева

Рязанцы рассказали о водителе, который подвозит жителей Канищева

Рязанцы рассказали о водителе, который подвозит жителей Канищева, мерзнущих на остановке. Информацию опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

По словам пользователей сетей, черный Nissan X-Trail тормозит около остановки «1 квартал». «В жуткий холод подвозит людей. Молодец! Спасибо огромное!» — написал автор поста.

В комментариях некоторые подписчики оценили действия водителя и также поблагодарили его за доброту и бескорыстность. Однако другие рязанцы отнеслись к ситуации с недоверием. «А вы готовы сесть в машину к незнакомцу? Никто же не дает вам гарантии, что он с добрыми намерениями…» — написали они.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:57, 1 марта 2018
Рязанцы рассказали о водителе, который подвозит жителей Канищева
20:15, 1 марта 2018
Минздрав призвал работников кардиодиспансера сообщать о поборах в больнице
19:29, 1 марта 2018
Не успели. Трое жителей Спасского района пытались похитить нефтепродукты
18:05, 1 марта 2018
Воспитанник рязанского детского дома шестой год не может получить квартиру 2
17:38, 1 марта 2018
Сестра выпавшего с третьего этажа рязанца опровергла информацию о его допросе 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 500
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 614
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 247
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 208
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 410
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум