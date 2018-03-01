​Роскомнадзор предупредил об опасности популярного приложения для смартфонов

Россиян предупредили об опасности приложения для смартфонов, позволяющего узнать, кто посещает их профили и как они записаны в чужих телефонных книжках. Об этом говорится в
Отмечается, что устанавливая приложение, пользователь дает ему доступ на всю информацию, включая личную со страницы или телефона. Приложение может получать данные кредитных карт, ее PIN, пароли от личных кабинетов и другое.
«Помните, что недобросовестные разработчики этих приложений могут затем продать собранную базу кому угодно: коллекторам, мошенникам („Сынок, я попал в беду, пришли срочно 100 рублей“), назойливым финансовым брокерам („Алло, а вы еще не думали, куда вложить ваши средства с карточки 1657?“) и другое», — говорится в сообщении надзорного органа.
«Мы понимаем, что вас съедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей. Но все же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», — подчеркнул Роскомнадзор.