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8:43, 1 марта 2018 3 958
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​Роскомнадзор предупредил об опасности популярного приложения для смартфонов 1

​Роскомнадзор предупредил об опасности популярного приложения для смартфонов

Россиян предупредили об опасности приложения для смартфонов, позволяющего узнать, кто посещает их профили и как они записаны в чужих телефонных книжках. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что устанавливая приложение, пользователь дает ему доступ на всю информацию, включая личную со страницы или телефона. Приложение может получать данные кредитных карт, ее PIN, пароли от личных кабинетов и другое.

«Помните, что недобросовестные разработчики этих приложений могут затем продать собранную базу кому угодно: коллекторам, мошенникам („Сынок, я попал в беду, пришли срочно 100 рублей“), назойливым финансовым брокерам („Алло, а вы еще не думали, куда вложить ваши средства с карточки 1657?“) и другое», — говорится в сообщении надзорного органа.

«Мы понимаем, что вас съедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей. Но все же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», — подчеркнул Роскомнадзор.


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