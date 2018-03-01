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17:44, 1 марта 2018 699

Небольшие города получат новый импульс к развитию — Фомин

Небольшие города получат новый импульс к развитию — Фомин

С четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Глава государства сделал один из акцентов на развитии городской среды и общественных пространств. При этом, по словам Путина, расходы на эти цели должны быть удвоены.

Как отметили в пресс-службе партии «Единая Россия», Рязанская область — активный участник программы «Формирование комфортной городской среды». «Только в прошлом году было благоустроено 327 дворов и более 20 общественных территорий. И сегодня ведется большая работа по формированию адресной базы на 2018 год. Окончательный список мест благоустройства жители муниципалитетов региона определят в ходе рейтингового голосования 18 марта», — говорится в сообщении.

Секретарь регионального отделения партии и член Генсовета Аркадий Фомин, комментируя послание президента, отметил, что мнение людей должно быть решающим в части развития населенных пунктов России.

«Участие жителей — ключевой фактор большой работы по формированию комфортной городской среды. Но еще очень многое зависит от городских и местных властей, от их открытости новым идеям и подходам, от готовности откликаться нa запросы абсолютно разных категорий граждан, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей должно стать решающим. Именно об этом говорил сегодня в послании президент. Работа не для галочки, а на результат. Уверен, что только при таком подходе наши города, даже небольшие, будут меняться, становиться комфортными для жизни», — сказал Фомин.

По его словам, благоустройство городской среды в области находится на контроле у депутатов — членов фракции «Единая Россия». «Мы осуществляем общественный и партийный контроль на каждом этапе. Очень важно, что программа по созданию комфортной городской среды получила поддержку на государственном уровне и продолжалась. Это позволит преобразовать в лучшую сторону еще больше дворов и территорий», — сказал лидер рязанской партии.


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