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14:02, 1 марта 2018 634
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На президентский грант в михайловском интернате организовали секцию английского языка

На президентский грант в михайловском интернате организовали секцию английского языка

Для воспитанников михайловской школы-интерната работает секция по изучению английского языка. Занятия организовал центр развития молодежи и детей «Пламенный» в рамках проекта «Подари знания». Для этого использовали выигранный центром президентский грант, выданный на развитие гражданского общества.

Партнером проекта стал языковой клуб «Cookies Club», чьи педагоги разработали программу для занятий английским. На средства гранта пополнилась библиотека школы-интерната.

«Яркие книги, словари с картинками, наглядные пособия и карточки используются на занятиях наряду со специальным лингвистическим оборудованием. Каждый ученик получил рабочую тетрадь для занятий. Главная задача педагогов — увлечь ребят изучением языка, показать, что это намного больше, чем просто школьный предмет, это ключ к познанию англоязычной культуры. На занятиях ученики стараются говорить только на английском, играют в обучающие игры и выполняют интерактивные задания», — рассказали в центре.

Организаторы проекта «Подари знания» отметили, что они открыты к сотрудничеству и «будут рады, если к проведению занятий и мероприятий присоединятся студенты-педагоги английского». Подробности можно узнать по телефону 992-963.


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