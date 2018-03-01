На президентский грант в михайловском интернате организовали секцию английского языка

Для воспитанников михайловской школы-интерната работает секция по изучению английского языка. Занятия организовал центр развития молодежи и детей «
Партнером проекта стал языковой клуб «Cookies Club», чьи педагоги разработали программу для занятий английским. На средства гранта пополнилась библиотека школы-интерната.
«Яркие книги, словари с картинками, наглядные пособия и карточки используются на занятиях наряду со специальным лингвистическим оборудованием. Каждый ученик получил рабочую тетрадь для занятий. Главная задача педагогов — увлечь ребят изучением языка, показать, что это намного больше, чем просто школьный предмет, это ключ к познанию англоязычной культуры. На занятиях ученики стараются говорить только на английском, играют в обучающие игры и выполняют интерактивные задания», — рассказали в центре.
Организаторы проекта «Подари знания» отметили, что они открыты к сотрудничеству и «будут рады, если к проведению занятий и мероприятий присоединятся студенты-педагоги английского». Подробности можно узнать по телефону 992-963.