На деловом завтраке в «Арагоне» обсудили создание рязанской ассоциации гостиничного бизнеса

В четверг, 1 марта, в гостиничном комплексе «Арагон» прошел деловой завтрак с участием руководителей рязанских отелей, сотрудников центра развития туризма и министра культуры и туризма области Виталия Попова. Присутствующие обсудили создание региональной ассоциации гостиничного бизнеса.
«Подобные встречи с центром развития туризма уже проводились ранее. Раз в неделю собираются отельеры, рестораторы, музейщики и за чаем обсуждают наболевшие вопросы отрасли», — рассказала управляющая ГК «Арагон» Римма Шабанова.
Участники завтрака говорили о вопросах, решить которые в одиночку у отельеров не получается: как перейти на электронный документооборот с УФМС, нужны ли единые стандарты гостеприимства для гостиниц города, что ждут туристы от Рязани и что могут отельеры посоветовать чиновникам. Также обсудили, как получить гранты на продвижение некоммерческих туристских проектов силами отелей.
«Договорились разработать положения и принципы, на основе которых будет создаваться ассоциация. Важно, чтобы объединение стало драйвером роста, а потому представители гостиничного бизнеса предпочитают решения принимать взвешенно и с пониманием конкретных бонусов для каждого участника», — отметила собеседница.
«Мы рады были видеть коллег в гостях, — заключила Шабанова. — Среди отелей в Рязани сегодня здоровая достойная конкуренция, но нам нечего скрывать. Каждый заинтересован, чтобы гости города говорили о нем хорошо, а значит в борьбе за рейтинги и выручки мы должны оставаться партнерами и соратниками».