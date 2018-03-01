Митина прокомментировала послание Путина Федеральному Собранию

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Глава государства доложил о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание включило в себя конкретные предложения по работе парламента.

Говоря о приоритетах развития России, Путин подчеркнул, что ключевым направлением должно стать повышение благополучия граждан и достатка российских семей. Особое внимание, по словам президента, должно быть уделено людям пенсионного возраста.

«Глава государства заявил, что поддержка пожилых людей — это нравственный долг всех политиков. Необходимо увеличить размеры пенсий и обеспечить их ежегодную индексацию выше темпов инфляции, повысить качество социального обслуживания пожилых людей, — отметила депутат Госдумы от Рязанской области и член фракции «Единая Россия» Елена Митина.

Система образования

В своем обращении Путин также коснулся и сферы образования. «Несмотря на то, что наше школьное образование является одним из лучших в мире, Владимир Владимирович подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя. По его словам, именно в классах формируется будущее страны, — прокомментировала Митина. — На мой взгляд, чтобы повысить качество образования, в том числе необходимо поднять статус педагога и увеличить зарплату работникам бюджетной сферы для привлечения в школы молодых, квалифицированных учителей и снижения кадрового дефицита, особенно в сельской местности».

Говоря о системе профессионального образования, президент заявил о необходимости ее преобразования в кратчайшие сроки, особенно по технологическим специальностям.

«В этом году на развитие системы ранней профориентации будет направлен миллиард рублей. Все школьники смогут заранее попробовать себя в настоящей работе, — отметила депутат. — Кроме этого, президент обратил внимание на то, что нужно создать условия для того, чтобы к нам приезжали учиться иностранцы. А наиболее одаренные из них оставались работать в России».

Финансирование здравоохранения

В послании Путин затронул вопросы, касающиеся развития и увеличения финансирования сферы здравоохранения, поддержки материнства и детства, повышения ВВП, системы налогообложения и уточнения механизмов расчета кадастровой стоимости, ремонта дорог, развития волонтерского движения.

«Ну и, конечно, не могу не прокомментировать вторую часть послания, где нам в полной мере продемонстрировали всю мощь вооруженных сил России. Мне кажется, она потрясла всех присутствующих», — подчеркнула Митина.

Подводя итоги, парламентарий отметила, что в президент озвучил все жизненно важные направления развития страны и нацелил депутатов Госдумы седьмого созыва на активную и плодотворную работу на благо граждан.