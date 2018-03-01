Минздрав призвал работников кардиодиспансера сообщать о поборах в больнице. Соответствующее сообщение появилось на
«В связи с вновь распространяемой в интернете информацией о том, что руководство Рязанского областного клинического кардиологического диспансера занимается взиманием средств с сотрудников якобы на хознужны учреждения, министерство здравоохранения Рязанской области предлагает работникам данной медицинской организации обратиться в ведомство с жалобой, если распространяемые сведения имеют под собой основания. Условия анонимности и конфиденциальности гарантируются», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ