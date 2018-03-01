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20:15, 1 марта 2018 1 393
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Минздрав призвал работников кардиодиспансера сообщать о поборах в больнице

Минздрав призвал работников кардиодиспансера сообщать о поборах в больнице

Минздрав призвал работников кардиодиспансера сообщать о поборах в больнице. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«В связи с вновь распространяемой в интернете информацией о том, что руководство Рязанского областного клинического кардиологического диспансера занимается взиманием средств с сотрудников якобы на хознужны учреждения, министерство здравоохранения Рязанской области предлагает работникам данной медицинской организации обратиться в ведомство с жалобой, если распространяемые сведения имеют под собой основания. Условия анонимности и конфиденциальности гарантируются», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что врачей и медсестер кардиодиспансера «обязали скидываться на хозрасходы».


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