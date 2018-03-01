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11:20, 1 марта 2018 2 269

«Мармакс» предложил рязанцам выгодные условия покупки земельных участков в коттеджных поселках

«Мармакс» предложил рязанцам выгодные условия покупки земельных участков в коттеджных поселках

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о выгодных условиях покупки земельных участков в реализуемых коттеджных поселках, среди которых «Сказка Алеканово» и «Сказка в Лесу» Алеканово.

«Мармакс» — девелопер городской и загородной недвижимости. Первым реализованным проектом загородной недвижимости компании стал коттеджный поселок «Сказка Алеканово».

«Сегодня это уже готовый поселок, в котором постоянно живут большое количество семей. Благоустройство „Сказки Алеканово“ располагает развитой инфраструктурой, пространством для отдыха детей и взрослых. Круглосуточно работают службы сервиса и контроля», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что свободных участков осталось мало. У рязанцев еще есть возможность приобрести земельный участок по выгодной цене от 30 тысяч рублей за сотку.

«В ходе реализации коттеджного поселка „Сказка Алеканово“ компания „Мармакс“ запустила первый в Рязанском регионе загородный проект бизнес-класса — коттеджный поселок „Сказка в Лесу“ Алеканово. Это уникальное пространство для жизни современных, целеустремленных и успешных людей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании, только до 31 марта 2018 года действуют выгодные условия приобретения земельных участков в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово. Более подробную информацию можно получить в отделе продаж компании «Мармакс» по телефону 500-005.

«Сочетание высокого качества построенных домов, благоприятной экологической обстановки, отличной транспортной доступности и развитой инфраструктуры, наравне с выгодными условиями приобретения земельных участков в коттеджном поселке „Сказка в Лесу“ Алеканово делает выбор клиентов очевидным», — заключили в пресс-службе.


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