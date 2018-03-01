Любимов назвал послание Путина актуальным для Рязанской области

Николай Любимов прокомментировал
По словам губернатора, Путин говорил о самых важных направлениях развития страны.
«Есть темы, которые актуальны для всех регионов, особенно для Рязанской области», — сказал Николай Любимов.
Как отметил глава региона, одним из значимых для области вопросов остается создание комфортной городской среды.
«Владимир Путин сказал о том, что на приведение в порядок наших городов сумма выделяемых средств будет увеличиваться почти в два раза, — сказал Николай Любимов. — Эта работа коснется не только крупных, но и малых городов. Нужно реконструировать городскую среду, сохраняя их самобытность, историческое наследие. Это важно для Рязанской области».
Губернатор подчеркнул, что в сельской местности люди также должны жить достойно. «Люди на селе должны иметь широкие возможности для досуга и нормальной жизни», — сказал Николай Любимов.