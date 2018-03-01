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16:41, 1 марта 2018 472
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Любимов назвал послание Путина актуальным для Рязанской области

Любимов назвал послание Путина актуальным для Рязанской области

Николай Любимов прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, Путин говорил о самых важных направлениях развития страны.

«Есть темы, которые актуальны для всех регионов, особенно для Рязанской области», — сказал Николай Любимов.

Как отметил глава региона, одним из значимых для области вопросов остается создание комфортной городской среды.

«Владимир Путин сказал о том, что на приведение в порядок наших городов сумма выделяемых средств будет увеличиваться почти в два раза, — сказал Николай Любимов. — Эта работа коснется не только крупных, но и малых городов. Нужно реконструировать городскую среду, сохраняя их самобытность, историческое наследие. Это важно для Рязанской области».

Губернатор подчеркнул, что в сельской местности люди также должны жить достойно. «Люди на селе должны иметь широкие возможности для досуга и нормальной жизни», — сказал Николай Любимов.


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