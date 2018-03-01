Инструктор рязанской автошколы незаконно продавал права. Видео

В Рязани задержали инструктора автошколы, который предлагал ученикам незаконно купить водительские права. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что мужчина предлагает за деньги оказать помощь в сдаче экзамена на получение «прав», якобы у него для этого есть знакомые среди полицейских.
Оперативники установили, что у 38-летнего инструктора никаких контактов среди сотрудников полиции нет, и он обманывал клиентов автошколы.
Злоумышленника задержали при получении им от рязанки 18 тысяч рублей за «помощь» в получении прав.
В отношении мошенника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).