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20:14, 1 марта 2018 1 045

«Единая Россия» подготовит законопроекты по задачам послания президента

«Единая Россия» подготовит законопроекты по задачам послания президента

«Единая Россия» подготовит законопроекты по задачам, поставленным в послании Владимира Путина Федеральному Собранию. Ряд таких законопроектов может быть принят уже в весеннюю сессию, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«"Единая Россия» имеет большинство в Госдуме и в региональных парламентах. Безусловно, на основании тех задач, которые сегодня были озвучены, партия подготовит законодательные инициативы. Я уверен, что в нынешнюю весеннюю сессию целый ряд законопроектов, поддерживающих инициативы президента, будет принят", — заявил Турчак.

В свою очередь лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин отметил, что улучшение качества жизни людей — это основная цель, которую поставил президент.

«На первый план в послании выходит человек, его жизнь и благосостояние. А они складываются из качественной системы здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, развитой социальный сферы, создания высокооплачиваемых рабочих мест. Задачи достаточно амбициозные, но выполнимые. Те тезисы, которые прозвучали, — ответ на запрос наших граждан», — сказал Фомин.

По итогам послания партия проведет обсуждение в первичных структурах, на заседаниях местных политсоветов, на фракции в городской и областной думах. После этого будет выработана дорожная карта совместных действий с исполнительной властью региона.

Фото из Facebook Игоря Морозова


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