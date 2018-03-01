Двух бывших рязанских автоинспекторов осудят за крупную взятку

Двух бывших рязанских автоинспекторов осудят за получение взятки в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила
Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам управления ФСБ России по Рязанской области, завершили. По версии следствия, утром 23 февраля 2017 года на Солотчинском посту автоинспекторы остановили автомобиль Toyota, за рулем которого был нетрезвый мужчина без водительских прав.
Водитель предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей. По их требованию он положил деньги в пустую пачку из-под сигарет и оставил ее под трактором, припаркованным возле поста. После этого он уехал на своем автомобиле.
Экс-сотрудников обвинили в преступлениях по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.