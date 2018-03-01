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14:21, 1 марта 2018 2 817
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Депутат рязанской гордумы ответит в прямом эфире на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Депутат рязанской гордумы ответит в прямом эфире на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Депутат рязанской гордумы Евгений Зызин ответит в прямом эфире на вопросы пользователей «ВКонтакте». Прямой эфир начнется 1 марта, в 20:00 в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Зызин является руководителем исполкома рязанского ОНФ, депутатом по 16-му избирательному округу (Приокский район).

«Не секрет, что в сентябре 2018 года будут очередные выборы в гордуму. Но, как показывает практика, мало кто вообще что-то знает о деятельности данного органа власти в нашем регионе. Поэтому мы приглашаем выступить, так сказать, лицом к лицу перед народом наших избранников и попросим их рассказать, чего такого интересного они „понадумали“ за текущий срок работы думы», — говорится в анонсе прямого эфира в сообществе.

Отмечается, что Зызин — первый из городских депутатов, кто согласился на формат общения «без цензуры».


© RZN.info

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