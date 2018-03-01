Более 56 тысяч рязанцев поучаствовали в опросе о благоустройстве города. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов на уроке, посвященном ходу реализации проекта «Комфортная городская среда».
Карабасов рассказал школьникам о мероприятиях по благоустройству городских территорий и важности участия в нем жителей Рязани.
«В этом году мы планируем благоустроить еще четыре общественных территории, которые будут определены в ходе рейтингового голосования 18 марта. Принять в нем участие могут все жители, достигшие 14-летнего возраста и получившие паспорт гражданина Российской Федерации, — отметил, обращаясь к детям, Сергей Карабасов, — Я хочу, чтобы уже сейчас вы поняли, насколько важно участие всех жителей города, и, прежде всего, ваше — молодых рязанцев — в подобных проектах. Уверен, с вашей помощью окончательное решение будет максимально объективным и взвешенным, что поможет нам сделать Рязань более комфортной и красивой».