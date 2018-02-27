В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина. С инициативой выступила Ирина Теущакова.
«У моего бывшего коллеги случилась беда — ночью сожгли машину. А он работает в Клепиках. Многодетная семья, жена в декретном отпуске. Срочно нужна денежка на покупку средства передвижения! Иначе семья останется без средств к существованию. Номер карты Сбербанка 4276 5300 1780 4548 Роман Юрьевич Симаков», —
Напомним, во вторник, 27 февраля, в Песочне сгорел Niva Urban. По словам хозяина, машину
«Я и супруга — врачи. Честные врачи. Никому дорогу не переходили и по службе были только врачебные победы. Даже ума не приложу, как теперь ездить на работу в район за 85 км на дежурства, как отвозить детей в детский садик и школу на другом конце города, как забирать оттуда. Супруга в декретном отпуске. Впахиваю, как проклятый, на трех работах», — отметил пострадавший.