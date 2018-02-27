Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:22, 27 февраля 2018 895
 0    0

В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина 1

В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина

В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина. С инициативой выступила Ирина Теущакова.

«У моего бывшего коллеги случилась беда — ночью сожгли машину. А он работает в Клепиках. Многодетная семья, жена в декретном отпуске. Срочно нужна денежка на покупку средства передвижения! Иначе семья останется без средств к существованию. Номер карты Сбербанка 4276 5300 1780 4548 Роман Юрьевич Симаков», — написала женщина на своей странице.

Напомним, во вторник, 27 февраля, в Песочне сгорел Niva Urban. По словам хозяина, машину подожгли.

«Я и супруга — врачи. Честные врачи. Никому дорогу не переходили и по службе были только врачебные победы. Даже ума не приложу, как теперь ездить на работу в район за 85 км на дежурства, как отвозить детей в детский садик и школу на другом конце города, как забирать оттуда. Супруга в декретном отпуске. Впахиваю, как проклятый, на трех работах», — отметил пострадавший.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:41, 27 февраля 2018
Рязанец стал танцором года по версии всероссийской премии «Кардо»
17:25, 27 февраля 2018
Прио-Внешторгбанк станет площадкой для практики студентов-экономистов
17:22, 27 февраля 2018
В Рязани предложили собрать деньги многодетному врачу, у которого сгорела машина 1
17:13, 27 февраля 2018
Рязань посетит путешественник на самодельном автодоме
16:53, 27 февраля 2018
Рязанские фотохудожники открыли выставку к юбилею библиотеки Горького
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 53 053
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 682
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 24 511
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 568
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 18 037
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
Все новости
Форум