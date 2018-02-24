Строителям нового музея Рязанского кремля на Соборной не выплачивают зарплату. Сообщение об этом появилось в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Анонимный пользователь пожаловался, что занятые на объекте подрядчики не выплачивают рабочим зарплату.
«В центре Рязани строят новый музей. По внешнему виду сейчас — гроб гробом. Ну ладно, это дело вкуса. Проблема в другом. Сколько бабок туда вбухивают — одному только Богу известно. Но есть там системная проблема — на данном объекте куча субподрядчиков, которые не выплачивают рабочим зарплаты. Сплошное кидалово!» (пунктуация автора — прим. ред.) — возмутился он.
По словам автора поста, представители власти не реагируют на жалобы.
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