Житель Приморского края разыскивает родителей из Рязани. Об этом Александр Кокорев сообщил в соцсетях.
Кокорев родился 31 мая 1979 года в рязанском роддоме №1. В июне мать Кокорева Анастасия Павловна отказалась от сына, и его передали в Рязанский дом ребенка. В 1982 году мальчика определили в Солотчинскую школу-интернат, а спустя четыре года он стал воспитанником интерната в поселке Сапожок, где учился восемь лет.
Мужчина рассказал, что на данный момент проживает в Приморском крае. Желание найти родителей появилось еще в армии. Кокорев неоднократно приезжал в Рязань с целью найти маму Анастасию. По информации из заявления об отказе, в 1979 году она проживала в общежитии по адресу: улица Пожалостина, дом № 14/18.
Всех, кто может помочь какой-либо информацией, мужчина попросил звонить по телефону:
Фото Александра Кокорева