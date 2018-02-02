В Шацком районе открыли пешую переправу через Цну

В Шацком районе открыли пешую ледовую переправу через Цну. Об этом сообщаили на сайте регионального
Переправу шириной пять метров открыли в селе Купля в пятницу, 2 февраля. Она обозначена вехами и шлагбаумами.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Шацком районе открыли пешую ледовую переправу через Цну. Об этом сообщаили на сайте регионального
Переправу шириной пять метров открыли в селе Купля в пятницу, 2 февраля. Она обозначена вехами и шлагбаумами.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЛюбимов оценил новый фельдшерско-акушерский пункт в Вакине
|
cледующая новость →В субботу в Рязанской области возможна оттепель — синоптики
В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.