В рязанской деревне начали делать дорогу в феврале

В сасовской деревне Русановка начали делать дорогу в феврале. На месте работают экскаватор, бульдозер и два самосвала,
По словам главы мунициапального образования Анатолия Серова, по улице Центральной с весны до осени можно проехать только на тракторе.
«Сейчас же погодные условия позволяют провести планировочные и отсыпные работы, — рассказал он. — В теплое время пройдет усадка грунта, потом начнем завозить песок, щебень. Прежде чем приступить к работам — они выполняются на сэкономленные средства бюджета и спонсорскую помощь — мы провели немало консультаций с экспертами и специалистами».
Серов отметил, что дорогу делают с середины и до правого конца улицы Центральной, где живет больше людей.
Русановка находится в 22 километрах от Сасова. Постоянно в деревне живут примерно десять человек.
«Населенный пункт оживает в теплое время года — приезжают родственники, дачники. По пятницам в деревню приезжает автолавка, которая доставляет необходимые продукты питания и предметы первой необходимости», — отметили на сайте партии.
Фото сайта регионального отделения «Единой России»