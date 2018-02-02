В рязанских новостройках предложили создать филиалы детсадов

Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина провела личный прием граждан в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Одна из заявительниц рассказала о проблеме с устройством детей в возрасте до трех лет в дошкольные учреждения. «Строятся новые дома, но не строятся детские сады и школы, — обратила внимание депутата рязанка. — Почему бы не создать в новостройках, расположенных в спальных районах города, небольшие филиалы уже существующих образовательных организаций?».
Митиной понравилось предложение. «Во-первых, у родителей, отдавших ребенка в ясли, будет возможность раньше выйти на работу. Во-вторых, это позволит разгрузить переполненные группы в уже существующих детских садах. Мы обязательно обсудим эту идею с представителями сферы образования, — сказала парламентарий. — Но оно требует тщательной проработки. Ведь в первую очередь нужно позаботиться о безопасности и здоровье наших детей».
Депутат также отметила, что вопрос с обеспечением мест в яслях актуален. «Этой теме уделяется большое внимание и на региональном, и на федеральном уровне. Решением правительства на эти цели выделено почти 50 млрд рублей. К 2021 году дети до трех лет должны быть обеспечены местами в яслях», — подчеркнула Митина.
По ее словам, более двух тысяч рязанцев хотят записать детей в дошкольные учреждения. «Ясельные группы есть во всех муниципалитетах. Наибольшая потребность в увеличении мест в детсадах есть в Рязани, Рыбновском и Рязанском районах, — рассказала парламентарий. — В некоторых районах решением этой проблемы стало создание адаптационных групп кратковременного пребывания детей раннего возраста. В этом году планируется строительство детского сада на 55 мест в деревне Клетино Касимовского района. Будут переданы в муниципальную собственность ведомственные дошкольные учреждения в городе Рыбное и в селе Борки Шиловского района».