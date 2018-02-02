В субботу, 3 февраля, в Рязани проведут митинг-концерт «Эстафета побед». Его приурочат к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, говорится в пресс-релизе.
Площадь Победы оформят инсталляциями о Великой Отечественной войне и олимпийскому движению России. Гости праздника поучаствуют в молодежном квесте, попробуют «солдатскую кашу», посмотрят на выставку военной техники. Для них также реконструируют Сталинградскую битву и организуют концерт.
Желающие смогут купить продукты местных производителей.