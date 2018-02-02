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18:25, 2 февраля 2018 1 350
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В Рязани проведут митинг-концерт «Эстафета побед» 1

В Рязани проведут митинг-концерт «Эстафета побед»

В субботу, 3 февраля, в Рязани проведут митинг-концерт «Эстафета побед». Его приурочат к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, говорится в пресс-релизе.

Площадь Победы оформят инсталляциями о Великой Отечественной войне и олимпийскому движению России. Гости праздника поучаствуют в молодежном квесте, попробуют «солдатскую кашу», посмотрят на выставку военной техники. Для них также реконструируют Сталинградскую битву и организуют концерт.

Желающие смогут купить продукты местных производителей.


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9 часов назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

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