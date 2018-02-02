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19:18, 2 февраля 2018 3 837
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В Рязанской области построят две мега-фермы

В Рязанской области построят две мега-фермы

В пятницу, 2 февраля, губернатор Николай Любимов провел два совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. На встречах обсуждали строительство животноводческих комплексов. В них участвовал собственник агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Инвестор планирует заняться проектами в Сасовском, Шацком, Пителинском и Чучковском районах. Он заключил с региональным правительством контракт на строительство молочного комплекса в Пителинском районе (на 2800 голов скота) и мега-фермы в Шацком районе. По мнению главы региона, это даст новые рабочие места и пополнит бюджет региона.

Дюрр отметил, что для эффективной реализации двух проектов необходимо строительство дороги между Пителинским и Чучковским районами. По словам главы регионального минтранса Андрея Савичева, для полноценного соединения этих районов требуется построить чуть более одного километра дороги, но нужно решить вопросы с собственниками земель на этом участке.

«Мы направили обращение к главам районов разобраться с этим вопросом. Мы готовы заняться проектированием и строительством этой дороги», — добавил Савичев.

В ходе совещания Николай Любимов высказался в поддержку аграрных проектов и обещал оказать содействие.

«Развитие сельскохозяйственной отрасли в Рязанской области является приоритетной задачей». «В настоящий момент существует проблема по неэффективному использованию сельхозугодий, которую также необходимо решать», — добавил губернатор.


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