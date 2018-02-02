В Прио-Внешторгбанке прошло заседание всероссийского совета региональных банковских объединений

В среду, 31 января, в Прио-Внешторгбанке состоялось выездное совещание участников всероссийского совета региональных банковских объединений под председательством президента ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна.

«Совещания в регионах, которые я условно называю „вести с полей“, позволяют из первых уст узнать, чем живут банки, что на сегодняшний день определяет их бизнес и в каком направлении он будет развиваться. Подобные коллективные обсуждения рождают новые идеи, создают определенную ауру взаимопонимания», — сказал Гарегин Тосунян.

Повесткой дня стало обсуждение тем, которые в дальнейшем планируют вынести на обсуждение ближайшего съезда ассоциации российских банков. В частности, речь шла о здоровой конкуренции на рынке банковских услуг, формировании банковских рейтингов, диджитализации экономики и последних изменениях в законодательстве. Обсуждались перспективы платежной системы МИР и криптовалюты.

В ходе дискуссии представители рязанского отделения Банка России подчеркнули, что именно региональные коммерческие банки «ведут наиболее прозрачную деятельность, четко и оперативно выполняют требования регулятора и развивают экономику региона».

«АРБ — самая демократичная на сегодняшний день организация, работающая по принципу один участник — один голос. Те вопросы, которые поднимает ассоциация, имеют системное значение для экономики и касаются не только качества банковских услуг, но и благополучия общества в целом. Для нас честь принять на площадке Прио-Внешторгбанка столь значимое мероприятие и обсудить в кругу профессионалов те актуальные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед сферой банковских услуг в том числе Рязанской области», — отметил первый зампредправления Прио-Внешторгбанка, президент ассоциации «Рязанский банкирский дом» Михаил Волков.

Участники совещания единогласно сошлись во мнении, что АРБ «из года в год успешно борется за честные условия в конкурентной среде кредитно-финансовых организаций и прилагает максимум усилий для улучшения качества банковских услуг в стране». Один из примеров — создание по инициативе АРБ института финансового омбудсмена, который отстаивает интересы клиентов банков и позволяет решать споры с кредитными организациями во внесудебном порядке.