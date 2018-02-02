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18:03, 2 февраля 2018 751

В новую школу Александро-Невского района дети пойдут весной

В новую школу Александро-Невского района дети пойдут весной

Весной 2018 года в Александро-Невском районе откроется новая школа. В четверг, 1 февраля, ее посетила депутат Госдумы Елена Митина, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Парламентарий осмотрела новое здание, построенное для учащихся начальных классов в рамках партпроекта «Модернизация образования». На строительство выделили более 174 млн рублей. Предполагается, что первый звонок в школе прозвенит 5 марта, за парты сядут 264 ученика.

Митина высоко оценила внешнюю и внутреннюю отделку здания, качество закупленного оборудования и интересные дизайнерские решения. «Школы, особенно начальные, и должны быть такими — яркими, светлыми и просторными, оборудованы по современным СанПиНам и федеральным образовательным стандартам», — отметила депутат.

На первом этаже новой начальной школы расположены вестибюль, гардероб, спортзал с раздевалками и душевыми, столовая на 90 мест, медблок и помещение охраны, зимний сад, кабинет логопеда, пять классных комнат.

На втором этаже находятся актовый зал на 129 мест, библиотечный центр, комната психологической разгрузки, класс информатики, пять классных комнат, комната релаксации, игровая, кабинет психолога.

На прилегающей территории оборудуют площадки для подвижных игр, гимнастики, баскетбола, волейбола, беговую дорожку и зону для торжественных линеек. Кроме того, у школы разобьют клумбы, посадят деревья и кустарники.

«Детей на занятия будут возить школьные автобусы. Также учеников обеспечат двойным комплектом учебников, так что портфель станет легче почти вдвое, и даже самый маленький ученик вполне сможет носить его самостоятельно, без помощи родителей», — рассказал директор образовательного учреждения Виктор Жирков.

Фото издательства «Пресса»


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