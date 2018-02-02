В 2017 году 73 воспитанника (64%) Рязанского дома ребенка вернулись в семьи. Информация об этом
Приемных родителей нашли 40 детей (35%), еще одного ребенка перевели в Елатомский коррекционный детский дом.
«Особенным достижением 2017 года стало то, что в родную семью дети возвращались в два раза чаще, чем в минувшие годы, — пояснила главный врач дома ребенка, главный внештатный неонатолог рязанского минздрава Елена Шатская.
В прошлом году в учреждении работали группы реабилитации для детей от двух месяцев до трех лет.
«Работа в этих группах осуществлялась по принципу пятидневного или дневного пребывания, а устройство детей в восстановительные группы обеспечило возможность трудоустройства одиноким матерям и родителям детей-инвалидов для проблемы низкого материального обеспечения семей. Сохранение регулярного близкого контакта детей и родителей способствовало сохранению семейной привязанности», — отметила Шатская.