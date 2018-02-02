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13:53, 2 февраля 2018 479
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В 2017 году больше половины детей из Рязанского дома ребенка вернулись в семьи — минздрав

В 2017 году больше половины детей из Рязанского дома ребенка вернулись в семьи — минздрав

Фото: Pixabay.com

В 2017 году 73 воспитанника (64%) Рязанского дома ребенка вернулись в семьи. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

Приемных родителей нашли 40 детей (35%), еще одного ребенка перевели в Елатомский коррекционный детский дом.

«Особенным достижением 2017 года стало то, что в родную семью дети возвращались в два раза чаще, чем в минувшие годы, — пояснила главный врач дома ребенка, главный внештатный неонатолог рязанского минздрава Елена Шатская.

В прошлом году в учреждении работали группы реабилитации для детей от двух месяцев до трех лет.

«Работа в этих группах осуществлялась по принципу пятидневного или дневного пребывания, а устройство детей в восстановительные группы обеспечило возможность трудоустройства одиноким матерям и родителям детей-инвалидов для проблемы низкого материального обеспечения семей. Сохранение регулярного близкого контакта детей и родителей способствовало сохранению семейной привязанности», — отметила Шатская.


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