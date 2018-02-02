Увеличение плотности застройки Рязани в семь раз вновь вынесли на слушания. Постановление об их проведении официально опубликовали в пятницу, 2 февраля.
Компания «Тиволи» обратилась по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на территории площадью 0,73 гектара. На участке планируемых многоэтажках на улице Березовой, 5 хотят увеличить коэффициент застройки до 85%, а плотность — с 8,5 до 62 000 квадратных метров на гектар.
Слушания пройдут во вторник, 27 февраля, в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет №219. Начало в 18:30.
Напомним, на полчаса раньше на слушаниях
Отметим, что весной аналогичные слушания