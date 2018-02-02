Успели. Рязанские врачи спасли пациента с инфарктом из Александро-Невского района

Рязанские врачи спасли пациента с инфарктом из Александро-Невского района. Информация об этом
37-летний мужчина ночью почувствовал боль в груди. В течение трех часов он терпел ее и под утро вызвал медиков. Врачи диагностировали у пациента инфаркт миокарда и доставили его в первичный сосудистый центр Скопинской ЦРБ.
Скопинские медики немедленно начали лечение и сообщили о пациенте специалистам областного кардиодиспансера. Те рекомендовали немедленно перевезти мужчину в Рязань. Больного экстренно прооперировали.
«В настоящее время самочувствие пациента удовлетворительное, проводится дальнейшее наблюдение, обследование и лечение больного в отделении кардиодиспансера», — рассказал главврач Александр Данилов.
По его словам, региональные и первичные сосудистые центры отработали систему госпитализации тяжелых пациентов из районов в Рязань.