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11:21, 2 февраля 2018 887
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Следователи попросили рязанцев внимательно выбирать нянь

Следователи попросили рязанцев внимательно выбирать нянь

Фото: Pixabay.com

Следователи попросили рязанцев быть внимательными при выборе нянь. По статистике, правоохранители редко узнают о жестоком обращении с детьми: родители самостоятельно разбираются с воспитателями.

«Основными причинами совершения противоправных действий нянями в отношении детей является отсутствие у них профильного образования, опыта работы. Зачастую родители нанимают на работу по уходу за ребенком лиц, нелегально занимающихся предоставлением таких услуг, не имеющих положительных рекомендаций, в том числе иностранных граждан», — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

О преступлении в отношении детей можно круглосуточно сообщить по номерам:

  • 8 (4912) 27-55-37 — телефон доверия следственного управления по Рязанской области;
  • 123 — телефонная линия «Ребенок в опасности».

Рязанцы также могут обратиться в интернет-приемную на сайте рязанских следователей.


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