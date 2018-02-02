Следователи попросили рязанцев внимательно выбирать нянь

Следователи попросили рязанцев быть внимательными при выборе нянь. По статистике, правоохранители редко узнают о жестоком обращении с детьми: родители самостоятельно разбираются с воспитателями.
«Основными причинами совершения противоправных действий нянями в отношении детей является отсутствие у них профильного образования, опыта работы. Зачастую родители нанимают на работу по уходу за ребенком лиц, нелегально занимающихся предоставлением таких услуг, не имеющих положительных рекомендаций, в том числе иностранных граждан», — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.
О преступлении в отношении детей можно круглосуточно сообщить по номерам:
- 8 (4912) 27-55-37 — телефон доверия следственного управления по Рязанской области;
- 123 — телефонная линия «Ребенок в опасности».
Рязанцы также могут обратиться в интернет-приемную на