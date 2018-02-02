RZN.info вспомнил защищавших Сталинград рязанцев

К 75-й годовщине победы в Сталинградской битве RZN.info вспомнил рязанцев, участвовавших в сражении, которое переломило ход Великой Отечественной войны.
2 февраля 1943 года, окруженные гитлеровские войска на Волге (примерно 90 тысяч человек) капитулировали. В основании этой победы лежала четырехмесячная оборона, где самый северный участок, около Сталинградского тракторного завода, достался солдатам, прибывшим из Рязани. Об их вкладе в героическую борьбу с фашизмом читайте в
В годовщину Сталинградской битвы RZN.info также подготовил