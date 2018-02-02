Рязанская область присоединится к проекту восстановления торфяных болот. Минприроды России, посольство Германии и банк KfW подписали соответсвующий план мероприятий, сообщили на сайте
На первоначальном этапе оценят водоемы области и их состояние. В сообщении отметили, что реализация проекта поспособствовует повышению пожарной безопасности в лесах, а также внесет свой вклад в смягчение климата.
Проект «Восстановление торфяных болот в России» стал одним из победителей конкурса «Момент для перемен — 2017» .