Рязанцы поддержали решение суда о реабилитации российских спортсменов

Рязанские спортсмены поддержали решение спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене пожизненного отстранения россиян от Олимпийских игр. В числе 28-ми полностью реабилитированных спортсменов лыжница Наталия Матвеева, представляющая Рязанскую область.
При этом апелляции еще 11 россиян удовлетворили частично. Они не смогут участвовать только в предстоящих зимних Играх в Корее. Их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, а результаты сочинской Олимпиады по-прежнему аннулированы.
Решение CAS пресс-службе «Единой России» прокомментировали рекордсменка мира в толкании ядра и рекордсменка Европы в метании копья Мария Богачева, а также чемпион и призер чемпионатов России и Европы по дзюдо Андрей Волков.
«Я счастлива, что справедливость восторжествовала! Наши спортсмены, победители Олимпийских игр в Сочи — настоящие герои. Они честно заработали свои медали, и спортивный арбитражный суд признал это, — сказала Богачева. — Особенно радует, что среди спортсменов, доказавших свою невиновность, и наша рязанская лыжница — Наталия Матвеева! Желаю всем российским спортсменам новых побед, достижений и медалей».
Ее поддержал Волков. «Я очень рад, что CAS оправдал наших ребят. Надеюсь, что решение о снятии необоснованных обвинений с российских спортсменов станет началом восстановления справедливости, — отметил он. — Пусть спорт будет действительно чистым, а политика — без двойных стандартов».
Фото с сайта чемпионата России по лыжным гонкам