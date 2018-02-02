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16:26, 2 февраля 2018 814

«Русская кожа» опровергла невыплату денег сотрудникам алтайского завода

«Русская кожа» опровергла невыплату денег сотрудникам алтайского завода

Руководство ГК «Русская кожа» опровергла информацию о невыплате денег сотрудникам алтайского завода. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что рабочим предприятия «Русская кожа — Алтай» в городе Заринске задержали зарплату за несколько месяцев.

«Данная информация не соответствует действительности, и инвесторы со стороны группы компаний и финансово-промышленной компании „Инвест“ не несут ответственности за выплаты работникам. Речь идет о недобросовестных субподрядчиках, которые привлекались для выполнения отдельных видов работ и не исполнили обязательства перед своими работниками», — рассказали в «Русской коже».

Представители группы компаний отметили, что строительство завода ведется согласно запланированным срокам, а набор сотрудников с предварительным обучением проведут за три месяца до запуска завода в эксплуатацию.

«Напоминаем, что строительство кожевенного завода в Заринске „РК-Алтай“ — самый значимый на сегодня инвестиционный проект ГК „Русская кожа“. Начало строительных работ — октябрь 2015 года, запуск завода — четвертый квартал 2018 года. Планируемый объем переработки предприятия — 600 тонн сырья в месяц. Объем выпуска кожевенных материалов — 100 тыс кв м в месяц. Планируемая численность работников, занятых на предприятии — 200 человек», — говорится в сообщении.

По словам руководства ГК, при проектировании и строительстве завода используют передовые технические и технологические достижения. «Реализация проекта позволит обеспечить переработку шкур КРС, свиньи, коз и овец не только в объемах существующих сырьевых ресурсов края, но и с перспективой развития отрасли скотоводства до 2025 года», — заключили специалисты.


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