Нанесшего жертве 21 удар ножом касимовца признали невменяемым. Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу,
Днем 30 мая 2017 года житель Касимова забрался в чужой гараж. Узнавший об этом от знакомого владелец гаража вызвал полицию и приехал на место. Он попытался остановить злоумышленника, тот не менее 21 раза ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.
Экспертиза показала, что мужчина «не сознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Его освободили от уголовной ответственной по части 1 статьи 105 УК РФ и направили на лечение.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.