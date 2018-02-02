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12:11, 2 февраля 2018 450
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Нанесшего жертве 21 удар ножом касимовца признали невменяемым

Нанесшего жертве 21 удар ножом касимовца признали невменяемым

Фото: Pixabay.com

Нанесшего жертве 21 удар ножом касимовца признали невменяемым. Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщила пресс-служба Касимовского райсуда.

Днем 30 мая 2017 года житель Касимова забрался в чужой гараж. Узнавший об этом от знакомого владелец гаража вызвал полицию и приехал на место. Он попытался остановить злоумышленника, тот не менее 21 раза ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Экспертиза показала, что мужчина «не сознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Его освободили от уголовной ответственной по части 1 статьи 105 УК РФ и направили на лечение.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.


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