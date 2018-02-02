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18:44, 2 февраля 2018 1 298
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«Мы вместе». Организаторы продлили прием заявок на участие в хоккейном турнире на площади Победы

«Мы вместе». Организаторы продлили прием заявок на участие в хоккейном турнире на площади Победы

Организаторы продлили до 3 февраля прием заявок на участие в турнире по хоккею на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Рязани.

В субботу, 3 февраля, в 16:00, на городском катке на площади Победы состоится открытый любительский турнир по хоккею с шайбой «Мы вместе». Соревнования организовали по поручению и. о главы администрации Сергея Карабасова.

К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. Всего в турнире примет участие 16 команд. В состав каждой из них войдут 4 человека. Главное условие — наличие защитной формы: хоккейный шлем, щитки. По просьбе жителей прием заявок продлен до 14:00 3 февраля. Прислать их необходимо на электронную почту: sportl96@yandex.ru, или сообщить по телефону: +7 (920) 978-87-00.

Продолжительность матча: 2 периода по 5 минут с перерывом 2 минуты. Правила соревнований, которые устанавливает судейская коллегия, утверждаются совместно с представителями команд непосредственно в день проведения матча. Для этого последним необходимо явиться к месту проведения турнира 3 февраля в 15:20.

«Для болельщиков хоккейного турнира пройдут викторины с вручением сувениров, будет организовано зрелищное фаер-шоу. Гости и участники игры смогут угоститься бесплатным горячим чаем и пирожками», — говорится в сообщении.

Победители матча получат награды и призы от администрации города Рязани — подарочные сертификаты на покупку в магазине «Спортмастер».


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