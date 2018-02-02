Митина рассказала педагогам об изменениях законодательства в сфере образования

Член фракции «Единая Россия» Елена Митина встретилась с директорами школ и профсоюзным активом Захаровского и Михайловского районов. Парламентарий от Рязанской области рассказала им об изменении закона в сфере образования, сообщила
В частности, присутствующие узнали о внедрении профессиональных стандартов в сфере образования, порядке получения ведомственных наград Минобрнауки России, формировании национальной системы учительского роста и новом форме аттестации на основе единых федеральных оценочных материалов.
«В 2017 году прошла апробация новой формы аттестации, в которой приняли участие учителя математики, русского языка и литературы. Проверялись предметные, методические и общепрофессиональные компетенции педагогов, изъявивших желание принять участие в данной процедуре», — отметила Митина.
Кроме того, депутат рассказала о поправках 2017 года, которые коснулись:
- неполного рабочего времени;
- оплаты сверхурочной работы; работы в выходные и праздничные дни;
- усиления ответственности за нарушения при обработке персональных данных;
- увеличения МРОТ;
- индексации зарплат работникам бюджетной сферы и индексации детских пособий.