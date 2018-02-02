Любимов проверил ремонт в сельском доме культуры в Костине

Губернатор Николай Любимов проверил ремонт в сельком доме культуры в Костине, который он посетил в рамках рабочей поездки в Рыбновский район.
Обновление кровли, фойе, и зрительного зала провели на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов на сумму 14,5 миллионов рублей.
В 2017 году в здание клуба закупили новые кресла для зрительного зала, мебель, и костюмы. Также выложили полы плиткой и сделали арки вместо дверных проемов. В 2018 году планируется продолжить работы по ремонту облицовки фасада и благоустроить прилегающую территорию сельского дома культуры.
Помимо зрительного зала и сцены главе региона показали административные и хозяйственные помещения.
Напомним, во время рабочей поездки в район Любимов