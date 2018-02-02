Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:03, 2 февраля 2018 670
 0    0

Любимов проверил ремонт в сельском доме культуры в Костине

Любимов проверил ремонт в сельском доме культуры в Костине

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов проверил ремонт в сельком доме культуры в Костине, который он посетил в рамках рабочей поездки в Рыбновский район.

Обновление кровли, фойе, и зрительного зала провели на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов на сумму 14,5 миллионов рублей.

В 2017 году в здание клуба закупили новые кресла для зрительного зала, мебель, и костюмы. Также выложили полы плиткой и сделали арки вместо дверных проемов. В 2018 году планируется продолжить работы по ремонту облицовки фасада и благоустроить прилегающую территорию сельского дома культуры.

Помимо зрительного зала и сцены главе региона показали административные и хозяйственные помещения.

Напомним, во время рабочей поездки в район Любимов осмотрел дворы в Рыбном.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
13:08, 2 февраля 2018
Приговор обманувшему рязанские хлебозаводы «продавцу» сахара оставили без изменений
12:42, 2 февраля 2018
У двоих рязанцев нашли почти десять граммов героина
12:11, 2 февраля 2018
Нанесшего жертве 21 удар ножом касимовца признали невменяемым
12:03, 2 февраля 2018
Любимов проверил ремонт в сельском доме культуры в Костине
11:49, 2 февраля 2018
Увеличение плотности застройки Рязани в семь раз вновь вынесли на слушания 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 21 965
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 20 709
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 8
9:26, 21 января 2018 17 645
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
9:13, 28 января 2018 15 660
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
17:49, 21 января 2018 15 424
Ребенок пострадал во время катания с горки в Рязани
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум