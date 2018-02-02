Любимов оценил новый фельдшерско-акушерский пункт в Вакине

В рамках рабочей поездки в Рыбновский район Николай Любимов оценил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Вакино.
В амбулатории есть кабинет для приема родов и осмотра сельчан, а также служебно-технические помещения для подготовки инструментов. В беседе с журналистами глава региона отметил, что количество пунктов приема больных будет зависеть от приема кадров. Он подчеркнул, что в Вакине фельдшерско-акушерский пункт построили быстро и «очень неплохо».
«Построить можно много, нужно работать докторами и вовлекать их в работу в области», — отметил губернатор.
Николай Любимов отозвался о качестве развития Рыбновского района. По его словам, муниципалитет считается достаточно «зажиточным, но здесь есть над чем поработать». Он также рассказал, что в регионе в целом необходимо продолжать развивать сельское хозяйство и туризм.
Губернатор пожелал сельчанам пореже прибегать к помощи медиков. Помимо Любимова, в открытии ФАПа в Вакине присутствовал министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. По его мнению, большой вклад в развитие районных инициатив вложили главы районов и поселений.
«В этом году по плану откроется еще 5 фельдшерско-амбулаторных пунктов: два или три в Рязанском районе, один в селе Красное Михайловского района, один в Александро-Невском районе и возможно еще где-нибудь в области», — подчеркнул Прилуцкий.
Напомним, глава региона в Рыбновском районе