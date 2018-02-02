Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:13, 2 февраля 2018 210
 0    0

Калужский школьник напал на одноклассника с ножом

Калужский школьник напал на одноклассника с ножом

Калужский школьник напал на одноклассника с ножом. В этот момент учителя не было в классе, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в пятницу, 2 февраля, около 8:25 утра в школе № 1 города Спас-Деменск. Учитель вышла за журналом, когда подросток с кухонным ножом напал на одноклассника. Пострадавший школьник смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Зачинщик выпрыгнул в окно третьего этажа, его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

По словам одноклассникам, подростки не конфликтовали. Как выяснили следователи, инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В середине января в российских школах случились два резонансных ЧП: драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
22:45, 2 февраля 2018
Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме
22:13, 2 февраля 2018
Калужский школьник напал на одноклассника с ножом
17:02, 2 февраля 2018
В Рязани пропала 23-летняя девушка
15:17, 2 февраля 2018
На улице Новой автобус столкнулся с легковушкой
12:13, 2 февраля 2018
В Рязани пропал 39-летний мужчина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 22 239
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 020
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
9:26, 21 января 2018 17 668
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
14:36, 1 февраля 2018 16 218
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 15 727
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум