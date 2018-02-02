Калужский школьник напал на одноклассника с ножом. В этот момент учителя не было в классе, сообщает «
Инцидент произошел в пятницу, 2 февраля, около 8:25 утра в школе № 1 города Спас-Деменск. Учитель вышла за журналом, когда подросток с кухонным ножом напал на одноклассника. Пострадавший школьник смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Зачинщик выпрыгнул в окно третьего этажа, его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.
По словам одноклассникам, подростки не конфликтовали. Как выяснили следователи, инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В середине января в российских школах случились два резонансных ЧП: