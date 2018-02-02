«Если бы не мы, то будет плавать пол-Рязани». Ремонт гидроузла на Рюминском пруду завершат весной

Ремонт гидроузла на Рюминском пруду завершат весной. Об этом RZN.info сообщил прораб на месте работ.
По его словам, половину нового коллектора уже проложили. Он начинается от русла реки Лыбедь около железной дороги, проходит под улицей Спортивной и выходит к Рюминскому пруду.
Прораб отметил, что старые бетонные трубы уже устарели и обрушились.
«Если мы не сделаем этот ремонт, то будет плавать пол-Рязани. Из-за старых труб и происходят все провалы на асфальте», — отмечает собеседник. — «Очисткой дна занимается компания из Петербурга, которая уже расчистила большую половину пруда».
Еще одну часть водоема не почистили из-за дамбы, которую установили для прокладки коллектора.
«Хорошо бы успеть к весеннему паводку, но если не успеем ничего не произойдет. Здесь все предусмотрено», — заключил собеседник.
Напомним, ремонт гидроузла Лыбеди и очистку Рюминского пруда