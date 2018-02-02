Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:04, 2 февраля 2018 5 782
 1    0

«Если бы не мы, то будет плавать пол-Рязани». Ремонт гидроузла на Рюминском пруду завершат весной

«Если бы не мы, то будет плавать пол-Рязани». Ремонт гидроузла на Рюминском пруду завершат весной

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Ремонт гидроузла на Рюминском пруду завершат весной. Об этом RZN.info сообщил прораб на месте работ.

По его словам, половину нового коллектора уже проложили. Он начинается от русла реки Лыбедь около железной дороги, проходит под улицей Спортивной и выходит к Рюминскому пруду.

Прораб отметил, что старые бетонные трубы уже устарели и обрушились.

«Если мы не сделаем этот ремонт, то будет плавать пол-Рязани. Из-за старых труб и происходят все провалы на асфальте», — отмечает собеседник. — «Очисткой дна занимается компания из Петербурга, которая уже расчистила большую половину пруда».

Еще одну часть водоема не почистили из-за дамбы, которую установили для прокладки коллектора.

«Хорошо бы успеть к весеннему паводку, но если не успеем ничего не произойдет. Здесь все предусмотрено», — заключил собеседник.

Напомним, ремонт гидроузла Лыбеди и очистку Рюминского пруда начали в августе 2016 года. Последние работы оценили в 43 миллиона рублей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:49, 2 февраля 2018
Блогер Варламов обвинил главу Рязани в уничтожении города 9
19:46, 2 февраля 2018
RZN.info вспомнил защищавших Сталинград рязанцев 1
17:55, 2 февраля 2018
Карабасову пожаловались на фонари и незаконную парковку 2
17:36, 2 февраля 2018
Успели. Рязанские врачи спасли пациента с инфарктом из Александро-Невского района
17:26, 2 февраля 2018
Путин поддержал предложения «Партии Дела» по защите российских производителей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 22 275
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 030
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
9:26, 21 января 2018 17 670
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
14:36, 1 февраля 2018 16 323
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 15 728
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум