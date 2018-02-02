Десять тысяч каждому. «Зеленый сад» ввел в обращение клубные карты

Рязанская строительная компания «Зеленый сад» вводит в обращение клубные карты «GREEN», которые в настоящее время можно оформить бесплатно. Их обладатели получат ряд привилегий при покупке квартиры:
- беспроцентную рассрочку на индивидуальных условиях;
- возможность оформить ипотеку без первоначального взноса;
- субсидию в размере 2,75% от суммы ипотеки (уменьшение основного долга на указанный процент);
- помощь с переездом из старого в новое жилье (при приобретении квартиры по программе trade-in);
- компенсацию всех расходов на юридическое оформление сделки;
- бесплатную разработку проектной документации на перепланировку квартиры на этапе строительства дома;
- возможность приобретения готовой квартиры с отделкой (гарантия на работы пять лет);
- скидку десять тысяч рублей на покупку недвижимости.
Для оформления клубной карты «GREEN» необходимо подать
В рамках клубной программы предусмотрены также карты «GOLD» и «PLATINUM», которые клиенты получат при покупке недвижимости в компании. «В дополнение к привилегиям карты „GREEN“ владельцам карт „GOLD“ и „PLATINUM“ предоставляются скидки на приобретение следующей квартиры в размере до ста тысяч рублей и скидки на отделочные работы по программе „Быстрый ремонт“», — отметили представители «Зеленого сада».
Они также добавили, что все покупатели недвижимости автоматически становятся участниками