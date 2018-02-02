Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:40, 2 февраля 2018 630

Десять тысяч каждому. «Зеленый сад» ввел в обращение клубные карты

Десять тысяч каждому. «Зеленый сад» ввел в обращение клубные карты

Рязанская строительная компания «Зеленый сад» вводит в обращение клубные карты «GREEN», которые в настоящее время можно оформить бесплатно. Их обладатели получат ряд привилегий при покупке квартиры:

  • беспроцентную рассрочку на индивидуальных условиях;
  • возможность оформить ипотеку без первоначального взноса;
  • субсидию в размере 2,75% от суммы ипотеки (уменьшение основного долга на указанный процент);
  • помощь с переездом из старого в новое жилье (при приобретении квартиры по программе trade-in);
  • компенсацию всех расходов на юридическое оформление сделки;
  • бесплатную разработку проектной документации на перепланировку квартиры на этапе строительства дома;
  • возможность приобретения готовой квартиры с отделкой (гарантия на работы пять лет);
  • скидку десять тысяч рублей на покупку недвижимости.

Для оформления клубной карты «GREEN» необходимо подать заявку, указав свою фамилию, имя и контактные данные. «В настоящее время нет ограничений на оформление: получить карту могут как действующие клиенты компании, так и те, кто только собирается приобрести жилья. После отправки заявки специалист компании „Зеленый сад“ свяжется с заявителем и пригласит в офис для получения карты», — говорится в сообщении компании.

В рамках клубной программы предусмотрены также карты «GOLD» и «PLATINUM», которые клиенты получат при покупке недвижимости в компании. «В дополнение к привилегиям карты „GREEN“ владельцам карт „GOLD“ и „PLATINUM“ предоставляются скидки на приобретение следующей квартиры в размере до ста тысяч рублей и скидки на отделочные работы по программе „Быстрый ремонт“», — отметили представители «Зеленого сада».

Они также добавили, что все покупатели недвижимости автоматически становятся участниками бонусной программы. На личный счет клиента начисляются баллы, которые можно тратить на заказ услуг в УК «Зеленый сад — мой дом» или на последующую покупку недвижимости в компании.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
10:40, 2 февраля 2018
Десять тысяч каждому. «Зеленый сад» ввел в обращение клубные карты
14:49, 1 февраля 2018
В Рязани подорожали овощи и подешевели яйца. Мониторинг цен
13:08, 1 февраля 2018
В Рязани открыли интернет-магазин компании KDV
13:18, 31 января 2018
Почти треть молочной продукции в Рязанской области является подделкой — Россельхознадзор
14:21, 30 января 2018
В Рязани выросли цены на вторичное жилье
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 21 965
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 20 709
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 8
9:26, 21 января 2018 17 645
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
9:13, 28 января 2018 15 660
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
17:49, 21 января 2018 15 424
Ребенок пострадал во время катания с горки в Рязани
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум