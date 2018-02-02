В ночь на пятницу снег с тротуаров в Рязани убирали более ста человек

В ночь на пятницу, 2 февраля, снег с тротуаров в Рязани убирали более ста человек. Об этом сообщили на
60 единиц техники вывезли снег с улиц Дзержинского, Ленина, Полонского, Радищева, Николодворянской, Свободы, Новослободской, Соборной, Вокзальной, Семинарской, Сенной, Кольцова, Первомайского проспекта, площадей Ленина, Соборной, Димитрова, Рязань-2.
На уборку городских территорий выходили 11 самосвалов, девять погрузчиков, семь тракторов, три грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью — 19 пескоразбрасывателей.