Блогер Варламов обвинил главу Рязани в уничтожении города

Блогер Илья Варламов обвинил главу Рязани Владислава Фролова в уничтожении города. В своем
«У людей часто возникает вопрос: а как это так, почему наши города такие неудобные и грязные? Почему все стоит в пробках, почему, несмотря на великую историю, к нам не едут туристы? Может быть, климат такой? Может быть, у нас особый путь?» — обратился к своим читателям блогер.
Варламов решил, что у Рязани «неправильный путь» из-за того, что «во власти сидят некомпетентные, плохо образованные люди».
«Пока главным критерием карьерного роста будет лояльность и обеспечение стабильности режима, ничего хорошего не получится», — заключил он.
Блогер привел статистику, согласно которой по средней этажности строящихся домов в России Рязанская область делит второе место с Петербургом.
Он опубликовал фотографии рязанских высоток и вновь обратился к подписчикам:
«Как вам такая застройка? Как вам такая городская среда? — написал Варламов. — Дорогие рязанцы! Вам только что объявили, что ваш город будет уничтожен. Что будете с этим делать?».
Изображения со страницы Ильи Варламова в