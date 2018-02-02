Автор видео с окровавленным мужчиной в рязанской ОКБ рассказала о происшествии в эфире телеканала «НТВ».
Надежда Багрий пояснила, что сняла ролик еще два года назад, но не смогла опубликовать его ранее из-за администрации соцсети. Повторно выложить запись женщина решила, увидев похожий ролик из Смоленской области.
«Человек на кафере валяется голый, весь трясется, они его какой-то простынью накрывают… И никто к нему не подходит, никаких не принимают мер. Вот сколько мы там были, я начала снимать на камеру, никто не шевелился, — рассказала рязанка. — Когда все это увидели, на каталку его и просто увезли. Уборщица ходила вокруг него и веником в совок кровь собирала».
Напомним, следователи
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