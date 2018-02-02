Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 2 февраля 2018 2 523
 0    0

Автор видео с окровавленным мужчиной в рязанской ОКБ рассказала о происшествии

Автор видео с окровавленным мужчиной в рязанской ОКБ рассказала о происшествии

Автор видео с окровавленным мужчиной в рязанской ОКБ рассказала о происшествии в эфире телеканала «НТВ».

Надежда Багрий пояснила, что сняла ролик еще два года назад, но не смогла опубликовать его ранее из-за администрации соцсети. Повторно выложить запись женщина решила, увидев похожий ролик из Смоленской области.

«Человек на кафере валяется голый, весь трясется, они его какой-то простынью накрывают… И никто к нему не подходит, никаких не принимают мер. Вот сколько мы там были, я начала снимать на камеру, никто не шевелился, — рассказала рязанка. — Когда все это увидели, на каталку его и просто увезли. Уборщица ходила вокруг него и веником в совок кровь собирала».

Напомним, следователи проведут проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медпомощи.

Ранее видеороликом заинтересовался «РЕН ТВ».


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:49, 2 февраля 2018
Блогер Варламов обвинил главу Рязани в уничтожении города 9
19:46, 2 февраля 2018
RZN.info вспомнил защищавших Сталинград рязанцев 1
17:55, 2 февраля 2018
Карабасову пожаловались на фонари и незаконную парковку 2
17:36, 2 февраля 2018
Успели. Рязанские врачи спасли пациента с инфарктом из Александро-Невского района
17:26, 2 февраля 2018
Путин поддержал предложения «Партии Дела» по защите российских производителей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 22 275
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 030
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
9:26, 21 января 2018 17 670
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
14:36, 1 февраля 2018 16 323
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 15 728
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум