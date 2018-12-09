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16:09, 9 декабря 2018 530
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В Рязанской области пострадавшая в аварии со скутером пассажирка обратилась в суд за компенсацией

В Рязанской области пострадавшая в аварии со скутером пассажирка обратилась в суд за компенсацией

В Рязанской области пострадавшая в аварии со скутером пассажирка обратилась в суд за компенсацией. Об этом сообщил сайт Касимовского райсуда.

ДТП произошло 1 сентября в деревне Лощинино. 63-летний житель деревни на «девяносто девятой» сбил скутер «Мотоленд», которым управлял 15-летний подросток.

В аварии пострадала 19-летняя пассажирка скутера, она получила телесные повреждения, относящиеся к категории легких.

Отмечается, что в действиях водителя автомобиля «имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24. КОАП РФ».

Девушка оценила причиненный ей моральный вред в 150 тысяч рублей. Она полагает, что имеются «все основания для удовлетворения ее заявленных исковых требований».

Гражданское дело находится в производстве Касимовского райсуда.


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