В Рязанской области пострадавшая в аварии со скутером пассажирка обратилась в суд за компенсацией. Об этом сообщил сайт Касимовского райсуда.
В аварии пострадала 19-летняя пассажирка скутера, она получила телесные повреждения, относящиеся к категории легких.
Отмечается, что в действиях водителя автомобиля «имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24. КОАП РФ».
Девушка оценила причиненный ей моральный вред в 150 тысяч рублей. Она полагает, что имеются «все основания для удовлетворения ее заявленных исковых требований».
Гражданское дело находится в производстве Касимовского райсуда.